Siccità, Venezia (PD): “Fallimento della Regione sulla crisi idrica”

"Schifani si assuma le proprie responsabilità"

ENNA – “Il presidente Schifani si assuma le proprie responsabilità e prenda atto che la Regione ha fallito nella gestione dell’emergenza idrica“, a dichiararlo è il deputato del Pd all’Ars Fabio Venezia che, dallo scorso sabato, ha occupato la diga Ancipa insieme ai sindaci dell’Ennese e i cittadini.

“E anziché continuare ad attaccare i sindaci che stanno sul territorio per tentare di dare risposte ai cittadini – ha aggiunto Venezia – faccia rispettare le direttive emanate da Cocina e Santoro e agisca per il bene di tutti i siciliani e non sulla base di pressioni politiche del sindaco di Caltanissetta che è del suo stesso partito”.

Diga Ancipa a secco

“E soprattutto spieghi ai cittadini di Caltanissetta e San Cataldo, ai quali esprimiamo la nostra solidarietà, perché Cocina dopo quattro mesi dal ritrovamento dei pozzi nel nisseno non è ancora riuscito a collegarli con la rete idrica di Caltanissetta e San Cataldo“, ha concluso Venezia, che ha provato ad interrompere l’erogazione verso i comuni del Nisseno.