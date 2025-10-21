 Sicilia al top per nuove imprese, Schifani: "Robusta crescita economica"
Sicilia al top per nuove imprese, Schifani: “Robusta crescita economica”

Il governatore e i dati Unioncamere
REPORT MOVIMPRESE
di
1 min di lettura

PALERMO – “Ancora una volta un soggetto terzo rispetto alla Regione Siciliana, Unioncamere, certifica i robusti segnali di crescita economica e sviluppo in Sicilia, con il saldo delle imprese positivo e superiore alla media nazionale. Ottimo il dato di Ragusa, che supera Roma e Milano e si colloca prima nella classifica delle nuove imprese”. Così su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commenta il report ‘Movimprese’, diffuso ieri da Unioncamere e Infocamere, con performance della Sicilia superiori alla media nazionale.

Nuove imprese, Sicilia al top

Nel terzo trimestre di quest’anno, Movimprese segnala la nascita di 5.211 nuove imprese con un aumento dell’1,12%, a fronte 3.101 cessazioni, con un saldo positivo pari a 2.110 aziende.

