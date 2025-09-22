Sicilia, al via le domande per fondi a imprese danneggiate dalla siccità

La misura prevede una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro

PALERMO – A partire da domani, 23 settembre, si potrà presentare la domanda per il sostegno alle imprese siciliane colpite da siccità per le coltivazioni ad agrumi, mandorlo, pistacchio e olivo. Con questo bando la Regione Sicilia dà attuazione, per l’anno 2025, agli interventi di aiuto temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti da calamità naturali e per l’aiuto alle aziende che hanno subito danni per effetto della siccità.

La misura prevede una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro. L’ente che erogherà le somme, l’ AGEA, rende infatti disponibile una domanda automatica precompilata con le informazioni acquisite dal fascicolo aziendale trasmesso dalla Regione Sicilia. Una semplificazione amministrativa che AGEA ha messo a disposizione di tutti gli agricoltori e agli operatori del settore per velocizzazione, correttezza e fruibilità dei procedimenti amministrativi.