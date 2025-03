Sicilia, allerta gialla in alcune province: avviso della protezione civile

Cosa prevedono gli esperti, anche per i prossimi giorni

PALERMO – Allerta gialla in alcune province siciliane per il 31 marzo. L’avviso della protezione civile e le previsioni.

Allerta gialla in Sicilia

Allerta gialla in Sicilia, la protezione civile prevede piogge “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la Regione, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulle zone tirreniche centro-occidentali”.

Le previsioni fino a domani

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia fino alle 8 di domani. Alta pressione che avanza sempre più verso l’Italia e contemporanea irruzione di venti freddi da nord.

La giornata sarà contraddistinta da condizioni di maltempo con temporali a tratti forti sulle regioni adriatiche, ma soprattutto al Sud, specie su Sicilia e Calabria tirreniche. Nevicherà a quote via via più basse. Sole prevalente e clima mite sul resto d’Italia. Venti forti.

A seguire, nella mattinata successiva avremo l’afflusso di venti più’ freschi orientali; al centro-sud, sempre instabile.

Lunedì 31 marzo

Nord: La giornata trascorrerà all’insegna di generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Clima piuttosto mite durante le ore centrali del giorno. Centro: Giornata con un tempo instabile sui settori adriatici dove nevicherà a 1200 metri.

Cielo poco o irregolarmente nuvoloso altrove, con possibili precipitazioni a carattere sparso. Sud: Giornata con venti tesi da nord e tempo instabile con rovesci sparsi e temporali su gran parte delle regioni. Mari mossi o molto mossi.

Martedì 1 aprile

Nord: Giornata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà spesso molto nuvoloso. Leggero calo delle temperature, soprattutto nei valori massimi. Centro: Venti tesi da nordest e tempo a tratti piovoso sulle regioni adriatiche dove nevicherà a 800 900 metri. Nubi irregolari altrove. Sud: Giornata con un tempo a tratti piovoso, specie sugli Appennini, in Calabria e sulla Sicilia nordorientale. Nevicate a 1200 metri.

Mercoledì 2 aprile

Nord: la giornata vedrà un tempo instabile sul Piemonte occidentale, con rovesci sparsi e fiocchi di neve sulle Alpi. Altrove, più asciutto. Centro: Pressione debole. Rovesci sul medio versante adriatico. Qualche pioggia anche sul Lazio. Altrove, più asciutto. Venti settentrionali.

Sud: In questa giornata ci saranno temporali o rovesci su Calabria e Sicilia, altrove avremo un cielo parzialmente nuvoloso. Venti di Grecale.