Autostrada A19, Anas rimuove tre cantieri in vista dell’esodo pasquale

Quali saranno i tratti interessati

PALERMO – In vista delle festività pasquali, l’Anas ha provveduto alla rimozione di tre cantieri presenti lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. L’intervento è stato disposto dal commissario straordinario per il Piano di manutenzione dell’A19, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

È stato eliminato un restringimento di carreggiata di circa un chilometro all’altezza dello svincolo di Bagheria, in direzione Palermo. Successivamente, sono stati rimossi due cantieri all’altezza di Casteldaccia, in entrambe le direzioni di marcia, per un totale di circa 600 metri (Viadotto Cubo).

Obiettivo fluidità del traffico

L’obiettivo di questa operazione è garantire la massima fluidità del traffico e agevolare gli spostamenti degli automobilisti durante il periodo pasquale. La rimozione temporanea dei cantieri mira a ridurre al minimo i disagi lungo una delle principali arterie stradali della Sicilia.

È previsto che i cantieri tornino attivi tra il 5 e il 7 maggio prossimi, dopo il periodo di maggiore traffico legato alle festività.

Sull’autostrada A19 è stato riaperto giovedì 17 aprile lo svincolo di Enna.