Sicilia, appello urgente: ‘Scomparsi due giovani, aiutateci’

"La cittadinanza è invitata a condividere il più possibile, ogni elemento potrebbe essere utile"

TRAPANI – Appello del Comune di Trapani, due giovani scomparsi.

“Deborah Costanza e Carlo Savalli sono scomparsi – scrive il Comune di Trapani su facebook – Chiunque avesse notizie o li avvistasse è pregato di contattare le Forze dell’Ordine. La cittadinanza è invitata a condividere il più possibile, ogni elemento potrebbe essere utile”.

Non si hanno notizie dei giovani da due giorni. Su facebook, Alessio Costanza, il fratello di Deborah, ha lanciato un messaggio: “Questa è mia sorella, ha 17 anni, si chiama Debora, e da ieri sera alle 20 circa che manca da casa( a Valderice), dopo un pomeriggio con il ragazzino, è scesa , chiamata da lui dopo cena, per fargli fare una chiamata, da lì non è più rientrata. Non sappiamo cosa pensare, non credo sia un allontanamento volontario visto che è scesa senza giubbino. Per privacy non metto la foto del ragazzo,anche lui risulta scomparso. Regolare denuncia fatta, i cellulari risultano spenti e localizzati in zone diverse,il suo a Valderice e quello del ragazzo a fulgatore. Io mi auguro sia una ragazzata,se qualcuno in mattinata l’ha avvistata per strada e può aiutarci. Oppure qualcuno che sa, si metta la mano sulla coscienza e parli… Suo nipote e tutta la sua famiglia l’aspettano. E’ vestita con questa felpa e un paio di pantaloni neri e scarpe bianche”.

Chiunque abbia notizie o li riconosca contatti le forze dell’ordine.