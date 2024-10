Sicilia, arriva il Medicane: nel weekend prevista pioggia violentissima

In due giorni potrebbe cadere la metà della pioggia di un intero anno

ROMA – E’ maltempo estremo da Nord a Sud. Colpa di una perturbazione atlantica molto intensa bloccata sull’Italia. E’ quanto conferma Antonio Sanò, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. “Il sistema ciclonico – spiega – assorbirà tantissimo calore latente dalle acque molto calde del Mar Tirreno, approfondendosi in modo violento.

Non è esclusa la formazione di un ciclone simil-tropicale durante il weekend, fino a sfiorare la potenza di un vero e proprio Medicane, cioè un uragano mediterraneo”. Nelle ultime ore i nubifragi hanno colpito in particolare il Nordovest. Il lento spostamento della perturbazione sta portando un ulteriore peggioramento marcato su tutto il versante tirrenico, compresa la Capitale, fino alla Campania con le prime piogge anche in Sicilia.

Nel weekend il quadro peggiorerà con piogge e nubifragi su tutto lo Stivale. Il ciclone tirrenico si approfondirà fino a sfiorare configurazioni simil-tropicali con e piogge torrenziali tra Basso Tirreno e Ionio.

Intorno a Sicilia e Calabria si prevedono accumuli fino a 400-500 litri per metro quadrato di pioggia, metà di quanto piove in un anno intero, in un paio di giorni. Sabato le regioni più colpite saranno quelle del Nordest e tutto il Sud, meno la Campania. Schiarite al Nordovest. Domenica, infine, assisteremo ad un miglioramento al Centronord ma il ciclone intorno alla Sicilia “potrebbe continuare a causare piogge eccezionali e potenziali situazioni alluvionali – conclude Sanò – anche in Calabria, Basilicata e Puglia”.

Nel dettaglio – Venerdì 18. Al Nord: fortemente instabile. Al Centro: maltempo. Al Sud: rovesci forti in arrivo. – Sabato 19. Al Nord: maltempo diffuso. Al Centro: brutto tempo ovunque. Al Sud: maltempo. – Domenica 20. Al Nord: ultimi piovaschi, migliora nel pomeriggio. Al Centro: instabile sulle Adriatiche. Al Sud: maltempo estremo su alcune regioni. – Tendenza: forti piogge al Sud almeno fino a martedì.