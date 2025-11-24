Bando 118, Faraoni: “Sospesi tutti gli atti in attesa del responso Anac”

"Una decisione imprescindibile" spiega l'assessora alla Salute

PALERMO – Stop immediato a tutte le procedure legate all’aggiudicazione del bando Seus 118 per la selezione degli autisti-soccorritori. L’assessora regionale alla Salute, Daniela Faraoni, annuncia la sospensione degli atti dopo l’avvio di un procedimento di vigilanza da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione.

“Saranno immediatamente sospesi tutti gli atti conseguenti all’aggiudicazione a Temporary del bando di Seus 118 per la selezione di autisti-soccorritori. Una decisione imprescindibile in attesa delle determinazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione sulla gara”, afferma Faraoni in una nota indirizzata alla società regionale dell’emergenza-urgenza.

Il presidente di Seus, Riccardo Castro, spiega l’assessora, “si è impegnato a prendere provvedimenti immediati per lo stop di tutte le procedure in corso e a convocare il consiglio di amministrazione”.

L’Anac ha aperto un’istruttoria sulla gara e, sebbene la Cuc della Regione Siciliana abbia già fornito i chiarimenti richiesti, si attende ancora il verdetto dell’Autorità. “Fino ad allora resterà tutto sospeso, per consentire i necessari approfondimenti dei fatti”, conclude Faraoni.