Sicilia, Barbagallo: “Nomine di sottogoverno, niente merito ma parentele”

"Bene Castro alla presidenza del Seus 118 in Sicilia". Lo afferma il vice coordinatore regionale in Sicilia di FdI Catanoso

PALERMO – “Nessun criterio oggettivo alla base della scelte per i posti di sottogoverno da parte della Regione Siciliana. Soltanto mera ed evidente occupazione militare delle poltrone: il centrodestra che predica e si spende sul riconoscimento del merito, a Roma come a Palermo, va avanti per lottizzazione puntando su incompetenza, mancanza di titoli, parentele di strettissimi congiunti con deputati in carica e soggetti che in qualunque altra realtà lavorativa sarebbero già abbondantemente in età pensionabile”. Lo dichiara il segretario regionale PD Sicilia, Anthony Barbagallo a proposito delle nomine delle partecipate della Regione Siciliana.

Catanoso (FdI): “Bene Castro alla presidenza Seus 118”

Sostegno per la nomina di Castro al Seus arriva dal vice coordinatore regionale in Sicilia di FdI Basilio Catanoso: “La nomina di Riccardo Castro alla presidenza del Seus 118 in Sicilia risponde a criteri di riconosciuta professionalità e competenza, di cui certamente troverà beneficio la comunità isolana. Sono felice per un riconoscimento che premia il professionista attento e scrupoloso, nonché il cittadino modello che si è voluto scommettere durante la scorsa campagna elettorale. Mi congratulo con lui e gli auguro buon lavoro”, afferma Catanoso.