Sicilia, Caronte non dà tregua: grande caldo e bollino rosso

Temperature fino a 40 gradi

1' DI LETTURA

Ancora grande caldo in Sicilia. Per tirare un po’ il fiato bisognerà attendere fino a giovedì. Colpa dell’anticiclone Caronte. Un calo delle temperature era stato previsto per domani, ma è slittato e non è detto che sarà sensibile. Certo andrà comunque meglio rispetto agli ultimi e roventi giorni.

Catania, Siracusa, Messina e Caltanissetta sono da bollino rosso. Palermo è gialla. La colonnina di mercurio si attesterà fra 35 e 40 gradi. Le massime più alte si registreranno nelle zone interne dell’Isola.

L’Italia è di fatto spaccata in due. Caronte sta dando una tregua nel Nord Italia dove adesso a preoccupare sono piogge e temporali. Al centro sud ancora grande caldo.