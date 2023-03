Sicilia, Caleca (Cga): “Serve un assessorato all’insularità”

L'ex assessore è intervenuto a Palermo nell'incontro promosso da Innovazione per l'Italia, in collaborazione con Fondazione Sicilia e patrocinato dalla Regione Siciliana

PALERMO – “Un assessorato regionale all’insularità e agevolazioni fiscali per chi investe in Sicilia”. Lo dice Nino Caleca, componente Cga Sicilia, intervenuto a Palermo nell’incontro promosso da Innovazione per l’Italia, in collaborazione con Fondazione Sicilia e patrocinato dalla Regione Siciliana, su Il nuovo articolo119 della Costituzione: Peculiarità delle isole e superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità. Analisi e proposte.

“L’insularità rappresenta un’occasione importante per sviluppo della Sicilia – ha detto Caleca – perché le isole saranno protagoniste in Europa. Proponiamo la creazione di un assessorato regionale sull’insularità, con il compito di confrontarsi con la legislatura nazionale, per adeguare tutte le leggi al rispettino di questo principio, anche su ciò che adesso viene definito aiuto di Stato alle imprese”.