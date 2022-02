Sicilia, caro prezzi: migliaia di allevatori e agricoltori in protesta

Coldiretti annuncia le manifestazioni che si terranno domani

Allevatori e agricoltori protestano per il caro prezzi in Sicilia. Domani migliaia di produttori della Coldiretti con trattori al seguito alle ore 9 protesteranno “per salvare l’agroalimentare Made in Italy e difendere l’economia, il lavoro ed il territorio”.

Iniziative davanti alle prefetture

Le iniziative si svolgeranno davanti alle Prefetture: a Palermo gli agricoltori saranno in via Cavour, a Caltanissetta in viale Regina Margherita, ad Agrigento in Piazzale Vittorio Emanuele, a Ragusa in Piazza Matteotti, ad Enna Piazza Giuseppe Garibaldi, a Trapani in Piazzale Vittorio Veneto.