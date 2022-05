Centrosinistra, Zappulla: “Procedure barocche per le primarie”

Il segretario di Articolo 1 esprime diverse perplessità.

PALERMO – Primarie: malumori a sinistra. “Nel tavolo politico regionale ho avuto modo di sostenere la necessità di definire regole chiare e trasparenti per consentire di individuare il candidato unitario alla Presidenza della Regione. Vanno bene tutti i vincoli ma il sistema di voto eccessivamente “barocco” rischia di non promuovere la partecipazione. Scegliere, infatti, solo il voto on line temo suoni come volere consultazioni di élite quasi a parlare solo agli addetti ai lavori” lo dichiara Pippo Zappulla segretario regionale di ArticoloUno.

“Le primarie devono rappresentare – afferma Zappulla – un momento straordinario di partecipazione e di democrazia, vanno definite tutte le regole per evitare furbizie e inquinamenti ma l’obiettivo deve essere quello di promuovere il massimo della partecipazione e del coinvolgimento popolare. Serve una consultazione popolare che riporti il fronte democratico e progressista, che porti la sinistra tra la gente. Solo con il voto on line, è inutile nascondersi la verità, questo non sarà possibile”. Il segretario di Articolo 1 fa un passaggio sul vertice che si è tenuto ieri a Roma alla presenza di Giuseppe Conte ed Enrico Letta.

“Che Di Paola e Barbagallo – conclude il segretario regionale di AricoloUno – hanno sentito il bisogno della certificazione dai loro leader nazionali sono ovviamente liberi di farlo ma non mi pare un buon segnale di autonomia e di rispetto per l’intera coalizione”.

