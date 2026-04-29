“Sicilia che Piace”, pubblicata la graduatoria: 97 progetti finanziabili

Tamajo: "Risorse per la valorizzazione dei territori"

PALERMO – Pubblicata la graduatoria provvisoria del bando “Sicilia che Piace”, promosso dal dipartimento delle Attività produttive della Regione Siciliana. L’intervento prevede un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro destinato agli enti locali per la promozione del territorio e delle eccellenze dell’Isola.

“Sicilia che piace”

Sono 211 i progetti presentati: di questi, 97 risultano finanziabili, 87 ammissibili e 27 esclusi o non finanziabili. “Con questo intervento continuiamo a sostenere i territori e le loro eccellenze – afferma l’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo – parliamo di risorse importanti che consentono ai Comuni di investire nella promozione, nell’organizzazione di eventi e nella valorizzazione dell’identità siciliana, con ricadute dirette sul turismo e sull’economia dei territori”.

Graduatoria e verifiche

Dopo la pubblicazione della graduatoria si apre ora la fase delle verifiche e delle eventuali osservazioni. Solo al termine di questo iter si arriverà alla graduatoria definitiva e alla conseguente assegnazione delle risorse.

L’obiettivo, sottolinea l’assessorato, è accelerare le procedure per consentire agli enti locali di avviare nel più breve tempo possibile le attività finanziate, rafforzando così l’attrattività dei territori e il tessuto economico locale.