Sicilia, crescono le denunce di infortuni sul lavoro: tutti i dati

Sicindustria: "Bisogna investire sulla sicurezza"

Soltanto a gennaio di quest’anno in Sicilia le denunce di infortuni sul lavoro sono state 2.488, 684 in più rispetto allo stesso mese del 2021. Più in generale, tra il 2020 e il 2021, secondo i dati Inail, le denunce di infortuni sono cresciute del 6,8 per cento, passando da 22.120 a 23.624 (+1.504), di cui solo a Palermo 5.385 (nel 2020 erano state 4.985). Sessantadue sono, invece, i lavoratori che hanno perso la vita nel 2021, contro i 78 del 2020 e 5 soltanto a gennaio di quest’anno. Sono numeri drammatici quelli emersi oggi in occasione del webinar organizzato da Sicindustria, insieme all’Ordine degli ingegneri e alla Neos srl, con l’obiettivo di approfondire e chiarire le modifiche apportate al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per supportare le imprese e prevenire gli infortuni. “Morire a causa di un infortunio sul lavoro – ha esordito il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno – non è più pensabile. Gli investimenti in sicurezza non devono essere considerati un costo dalle imprese, ma un investimento, così come lo è la formazione ai dipendenti. In questi anni Sicindustria ha lavorato tanto alla diffusione di comportamenti sicuri, favorendo la scelta di un percorso finalizzato alla prevenzione dei rischi e fornendo tutta l’assistenza necessaria in materia di formazione”.

“Ci sarà uno sportello dedicato”

Non a caso abbiamo avviato una collaborazione istituzionale con l’Inail e partecipiamo con nostri componenti ai Comitati consultivi provinciali. – spiega – Adesso vogliamo fare un ulteriore passo, istituendo uno sportello dedicato che, oltre ai nostri tecnici, crei un link con le imprese che si occupano di sicurezza così da garantire maggiore velocità e pragmatismo su un tema di fondamentale importanza”. “Il tema della salute e della sicurezza dei lavoratori – ha detto Gaspare Caldarella, presidente del Comitato provinciale Inail Palermo – merita un’attenzione e uno sforzo straordinario. Informazione, formazione e collaborazione sono le parole chiave e per questo proponiamo un percorso condiviso che faccia maturare la percezione del valore della sicurezza sul lavoro come diritto della persona e non soltanto obbligo e chiediamo alle Istituzioni di accompagnare le aziende e i lavoratori nell’applicazione delle attività di valutazione e gestione dei rischi e di adozione di misure di sicurezza”