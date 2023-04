Sicilia, dal Mit 520 mila euro contro le barriere architettoniche

La soddisfazione di Nino Minardo, coordinatore regionale del Carroccio.

PALERMO – “Dal Mit in arrivo 520.243 euro alla Sicilia per il 2023, in linea con il fabbisogno regionale, per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Risorse che rientrano nei 22.174.532 stanziati per tutta Italia per l’anno in corso”. Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore del partito per la Sicilia, Nino Minardo. “Questo frutto è della decisione della Conferenza Unificata Stato-Regioni che – aggiunge – ha pensato e dato parere favorevole al decreto interministeriale di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate al Mit per la gestione del Fondo. Il decreto ripartisce le risorse tra le Regioni, in proporzione al fabbisogno indicato, che provvederanno, per il tramite dei Comuni, all’assegnazione dei contributi ai cittadini diversamente abili che ne hanno fatto richiesta per migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle proprie abitazioni. da parte dei Ministri delle Infrastrutture e dei trasporti, del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Economia e delle finanze”.