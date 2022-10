Sicilia, elezioni amministrative di novembre: dove si vota e date

Tre i centri interessati dal voto

1' DI LETTURA

PALERMO – Domenica 13 novembre tre città siciliane andranno al voto per decidere il sindaco e i componenti del consiglio comunale. Si tratta di Partinico (Palermo), Tortorici (Messina) e Misiliscemi (Trapani). La data è stata fissata da un decreto dell’assessore alle Autonomie locali Marco Zambuto. Si voterà in un’unica giornata, dalle 7 alle 23.

Il secondo turno, che riguarderà eventualmente soltanto Partinico, è fissato per domenica 27 novembre. Per Misiliscemi, Comune neocostituito, si tratta della prima consultazione elettorale in assoluto.