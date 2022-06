Caterina Chinnici, figura di spessore per “il vero campo largo”

L'ex senatore Mirello Crisafulli appoggia la scelta del Pd

“La candidatura di Caterina Chinnici ha l’ambizione di realizzare, finalmente, il vero campo largo, sarà l’esperimento Sicilia, almeno me lo auguro. Chi ha deciso di condividere e spendersi nell’esperienza delle presidenziali non può non guardare al di là”.

La scelta del Pd di puntare su Chinnici alle primarie del centrosinistra piace all’ex senatore Mirello Crisafulli.

“Partendo dall’alleanza progressista, che non è in discussione, ma anzi per valorizzarla ed esaltarla, bisogna confrontarsi anche con tutte le forze moderate e liberali che ci guardano con interesse ed invitarle a sposare il percorso posto in atto – spiega – La figura dell’On. Chinnici è talmente di spessore e garanzia che nessuno può permettersi di specularci. La Sicilia, i siciliani, hanno la necessità e il diritto di riavere una rappresentanza autorevole che lavori a dare una prospettiva virtuosa alla regione”.

Quindi una stoccata all’attuale inquilino di Palazzo d’Orléans: “Dobbiamo uscire dalla marginalità in cui il governo Musumeci ci ha rilegato. Serve maturità, esperienza e serietà. Insomma, c’è bisogno della politica. Da oggi bisogna lavorare con l’ambiziosa idea di riportare la Sicilia ad essere una risorsa e non più zavorra”.