Sicilia, erogati dopo 4 anni i contributi Covid per gli editori librai

Il presidente dell'Adesi Ottavio Navarra: traguardo tagliato

PALERMO – L’Associazione degli editori siciliani indipendenti e le decine di imprese siciliane del libro che rappresenta esultano: dopo più di quattro anni la Regione Siciliana ha liquidato i contributi post covid. La proposta era stata votata dall’Ars ed era diventata legge (legge di stabilità regionale, disegno di legge n. 733 del 2 maggio 2020).

“Traguardo tagliato – esulta Ottavio Navarra, presidente dell’Adesi – raggiunto un obiettivo importante per le decine di imprese editoriali librarie siciliane. Abbiamo perseguito con tenacia questo obiettivo essendo consapevoli delle enormi difficoltà che l’intero settore ha dovuto affrontare in anni molto difficili. Non vogliamo sottacere il ritardo clamoroso che si è accumulato. Vogliamo ringraziare quanti ci sono stati vicini in questo lungo periodo. Calendarizzeremo, come associazione, proposte e obiettivi, siamo convinti che lo sviluppo della nostra Isola passa anche e soprattutto dal rilancio culturale”.