Sicilia Film Commission, Chinnici: “Schifani aumenti i fondi”

La deputata regionale Pd: "Finanziare tutte le opere meritevoli"

PALERMO – “La Sicilia ha storie straordinarie da raccontare, storie di impegno civile, di lotta alla mafia, di spiritualità e riscatto sociale. È inaccettabile che progetti cinematografici di alto valore culturale e morale vengano esclusi per mancanza di risorse”.

Lo dichiara Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, che lancia un appello al Presidente della Regione Renato Schifani affinché incrementi, già nella prossima variazione di bilancio, la dotazione finanziaria della Sicilia Film Commission.

“Non semplici prodotti culturali”

“Tra le opere escluse – spiega Chinnici – non c’è solo il film su Biagio Conte, missionario laico palermitano simbolo di accoglienza e solidarietà, su cui si è espresso il Presidente della Regione, ma anche altri progetti come quello del regista Pasquale Scimeca su Calogero Zucchetto, il giovane poliziotto ucciso dalla mafia nel 1985, la cui memoria è oggi sostenuta da voci autorevoli come don Luigi Ciotti (Libera), Nando Dalla Chiesa, Maria Falcone, Franco La Torre e la sindaca di Sutera, paese d’origine di Zucchetto, Giuseppina Catania, che ne hanno rivolto un appello, sottoscritto da migliaia di persone, direttamente al Presidente della Repubblica”.

“Queste opere – prosegue la deputata – non sono semplici prodotti culturali, ma strumenti per diffondere un’immagine della Sicilia bella e sana, capace di generare orgoglio e speranza. La Regione ha il dovere di investire in narrazioni che contrastino gli stereotipi e valorizzino il nostro patrimonio umano e civile”.

Chinnici conclude: “Chiedo al Presidente Schifani di intervenire con urgenza ma non in modo arbitrario. Il cinema è un veicolo potentissimo di identità e sviluppo: incrementare i fondi della Film Commission, e finanziare tutte le opere meritevoli, significa promuovere la Sicilia nel mondo, creare lavoro e preservare la nostra memoria collettiva”.

