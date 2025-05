Sicilia fortunata al Lotto, centrate vincite per oltre 450mila euro

Ecco dove sono state giocate le schedine baciate dalla dea bendata

PALERMO – Sicilia in festa con il Lotto. Nell’estrazione del 2 maggio, come riporta Agipronews,a Modica, in provincia di Ragusa, centrata una vincita dal valore di 237.500 euro grazie a tre ambi e un terno in corso Umberto I. Super vincita anche quella registrata a Rometta, in provincia di Messina, dove sempre il 2 maggio è stato centrato un colpo da 216.600 euro grazie a sei ambi quattro terni e una quaterna, giocata Lottopiu, in via Nazionale.

Nella stessa giornata, ancora in Sicilia, una vincita da 14.250 euro a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, con sei ambi, quattro terni e una quaterna, in via Medici. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 18,5 milioni di euro, per un totale di 471,4 milioni di euro da inizio 2025.