Sicilia, Galvagno: “Test antidroga all’Ars operazione-trasparenza”

In programma oggi fino alle 17: "Non abbiamo paura di esporci"

PALERMO – Sul test tossicologico del capello che consentirà su base volontaria ai deputati di sottoporsi alla misura che rivela eventuale abuso o uso improprio di droghe, in programma oggi all’Ars dalle 12 alle 17, è intervenuto, tra gli altri, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, che si è mostrato favorevole all’iniziativa del deputato Ismaele La Vardera.

Galvagno: “Non abbiamo paura di esporci”

“Su proposta dell’onorevole La Vardera, abbiamo voluto avviare un’operazione-trasparenza. Pertanto in meno di una settimana abbiamo fatto tutto quello che era necessario per predisporre ogni cosa nel rispetto della privacy e dei colleghi. Ognuno sarà responsabile di quelle che sono le proprie abitudini – ha risposto ai cronisti Galvagno – non abbiamo paura di esporci”.

La Vardera: “Con test antidroga all’Ars diamo l’esempio”



“Un segno di grande trasparenza”. Con queste parole il deputato regionale Ismaele La Vardera (Sud chiama Nord) promotore del test del capello in programma oggi all’Ars che consente di rivelare eventuale uso di droghe, ha voluto commentare con i cronisti l’iniziativa dell’Ars sul test antidroga. “Non possiamo obbligare nessuno, ma mi auguro che tutti i 70 deputati possano pubblicare su Facebook il risultato del loro esame. Per lanciare un messaggio credibile alle nuove generazioni, dobbiamo esserlo noi per primi – ha ribadito, l’ex Iena televisiva – L’uso del crack è un fenomeno terribile che riguarda Messina, Catania, Palermo, con ragazzini di 14 e 16 anni vittime del fenomeno. Noi dobbiamo dare il buon esempio”.