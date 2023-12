Meteo in Sicilia, Capodanno “asciutto” ma il 2024 ci saluterà con la pioggia

Ultimi giorni del 2023 con meteo stabile

Sarà un Capodanno senza pioggia e con temperature moti in Sicilia. L’Isola è ancora interessata dall’anticiclone che porta stabilità climatica. La giornata di sabato 30 dicembre sarà caratterizzata da un cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Temperature massime fino a 19 gradi. Domenica 31 dicembre previsto lo stesso quadro climatico. Una buona notizia per i siciliani che hanno deciso di trascorrere la serata di Capodanno in piazza. Ricco il calendario dei concerti. Il 2024 si presenterà con un peggioramento. Ci sarà un calo delle temperature e arriveranno le piogge per il transito di nuove perturbazioni atlantiche.