Capodanno in piazza: Elodie, Tananai, Irama, Venuti e tanti altri

Elodie si esibirà a Palermo

I principali concerti per salutare l'anno nuovo

Si avvicina la notte di Capodanno. Molti siciliani sceglieranno di brindare in piazza. Ecco i principali concerti. A Palermo è già stato montato il palco davanti al teatro Politeama su cui salirà Elodie. A Catania si esibiranno Mario Biondi e Tananai in piazza Duomo. Ad Agrigento in piazza Marconi ci saranno i Tiromancino. A Caltanissetta, in viale Regina Margherita, si esibirà Irama. A Ragusa, in Piazza San Giovanni, l’evento Get Far con Dj Fargetta. A Siracusa, in piazza Duomo, concerto della band siciliana Shakalab. Ed ancora Anna Tatangelo a Milazzo, gli Zero Assoluto a Maletto, Paolo Belli ad Augusta, Mario Venuti e Lello Amalfino a Noto, gli Audio 2 a Barcellona Pozzo di Gotto, Roy Paci ad Alcamo, Mario Incudine a Rodì Milici.