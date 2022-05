Sicilia, Miccichè e l’intervista: arriva la risposta di Lombardo

L'ex governatore siciliano commenta le esternazioni del presidente dell'Ars

CATANIA – L’intervista di Gianfranco Miccichè a La Stampa ha scatenato un piccolo terremoto nel mondo politico siciliano. E in particolare nel centrodestra già spaccato sul Musumeci bis. Le reazioni sono stati molteplici. Non è sicuramente bastata la smentita all’agenzia Italpress a placarle. Da Catania arriva il commento dell’ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo.

“Ho dovuto rileggere l’intervista di Gianfranco Miccichè a La Stampa. Lo invito pertanto alla temperanza, – dice all’Ansa Lombardo – a non più insultare il presidente della Regione, a non picconare la coalizione di centro-destra”.

In un passaggio dell’intervista il presidente dell’Ars dice che: “Cuffaro e Lombardo sono pronti ad andare col Pd se c’è Musumeci”. “Devo precisare – risponde il politico catanese – che non andrò con nessun partito ed auspico che il Mpa, che si trova nel “perimetro” del centro-destra, possa partecipare ad un ragionamento costruttivo sulla prospettiva. Anche perché – conclude – non si rivivano le fasi convulse, comunque istruttive, che hanno preceduto la convergenza sulla candidatura del professore Lagalla a sindaco di Palermo”.