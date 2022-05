Musumeci: “Mi ricandido, nel centrodestra prevarrà il buonsenso”

"C'è qualcuno che non mi vuole ricandidare? E' naturale"

1' DI LETTURA

“Io sono il presidente della regione uscente, al primo mandato l’ho detto e lo riconfermo: io mi ricandido. Si tratta solo di capire quanto sarà grande la coalizione”. Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo a ‘Oggi è un altro giorno’ di Raiuno.

“Il presidente uscente si ricandida sempre”

“Non esiste una Regione in Italia – ha aggiunto – in cui il presidente uscente non sia stato ricandidato. Mi sembra un principio essenziale, possiamo decidere di non ricandidare gli uscenti, ma è chiaro che se si applica alla Sicilia la regola la si applica a tutte le regioni. Se c’è qualcuno che non mi vuole ricandidare? E’ naturale, ma sono convinto che prevarrà il buonsenso anche nel centrodestra”