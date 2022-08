Sicilia, Musumeci torna in campagna FOTO

Due immagini di Nello Musumeci che sistema gli ulivi. Iniziano le condivisioni

MILITELLO VAL DI CATANIA – Nello Musumeci lega i “giovani” alberi d’ulivo “affinché crescano dritti”. Due foto diffuse su fb immortalano l’ex presidente della Regione che si dà alla vita bucolica proprio mentre arriva il via libera di Gianfranco Micciché alla candidatura dell’azzurro Renato Schifani. La partita, a questo punto, sembra chiusa davvero. Sebbene ancora in carica per-il-disbrigo-degli-affari-correnti, il ritratto agreste sembra suggerire come l’amarezza sia davvero tanta. Beppe Grillo avrebbe scritto un sonoro “vaffa”. Musumeci – da vecchio missino meridionale – preferisce invece una rappresentazione plastica alla Cincinnato e un testo da decodificare. A chi si rivolge? Il fidato Ruggero Razza, nel frattempo, non perde tempo e rilancia immediatamente il post. Segnale che il messaggio politico c’è tutto. Non si contano, intanto, i commenti di quanti vorrebbero vedere il leader di Militello ancora in sella. I simboli verrano depositati domenica prossima. Lecito, tuttavia, aspettare delle sorprese.