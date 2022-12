Sicilia, nuove occasioni di lavoro: tutti i bandi LINK

Informatici, educatori, ingegneri, web designer e numerose altre figure

PALERMO – Nuove opportunità lavorative in Sicilia, numerose occasioni a cavallo delle vacanze natalizie. Ci sono bandi in scadenza. Ecco i principali, in collaborazione con Marco Mascellino. LINK DIRETTI

– (19 dicembre) Avviso pubblico IBF-CNR di Palermo per un incarico di 5 mesi a web designer

https://bit.ly/3WrPK4o

– (19 dicembre) Avviso pubblico IBF-CNR per un incarico annuale a biologo

https://bit.ly/3WopZ4W

– (20 dicembre) Avviso pubblico Comune di Ragusa per un incarico a tempo determinato a dirigente amministrativo

https://www.comune.ragusa.it/it/news/avviso-di-selezione-pubblica-per-l-assunzione-a-tempo-pieno-e-determinato-di-un-dirigente-amministrativo-al-comune-di-ragusa

– (23 dicembre) Avviso Consorzio SolCo (Pon Metro Palermo) per la selezione di educatori professionali

https://www.comune.palermo.it/palermo-informa-dettaglio.php?id=36125&tipo=2

– (24 dicembre) Avviso pubblico Comune di Catania per incarichi professionali (PNRR) a: 5 architetti/ingegneri, un esperto di monitoraggio, un informatico ed un esperto in ambiente e paesaggio

https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/default.aspx?news=86024

– (27 dicembre) Bando di concorso IBBR-CNR di Palermo per un posto a tempo determinato (12 mesi) a ricercatore (biotecnologo)

https://bandi.urp.cnr.it/doc-concorsi/documentazione/3793_DOC_IT.pdf

– (27 dicembre) Avviso pubblico IRIB-CNR di Palermo per un incarico trimestrale a fisico

https://bit.ly/3uX0VWP

– (27 dicembre) Avviso pubblico IBF-CNR di Palermo per un incarico trimestrale a chimico

https://bit.ly/3jaMewK

– (29 dicembre) Avviso pubblico INGV (sede Palermo) per un incarico trimestrale a laureato in scienze geofisiche

https://bit.ly/3hCx6rK

– (5 gennaio) Bando di concorso Ferrovia Circumetnea per un posto di operatore qualificato d’ufficio (riservato categorie legge 68/1999)

https://bit.ly/3PzIFMF

– (5 gennaio) Bando di concorso Ferrovia Circumetnea per due posti di collaboratore d’ufficio (riservato categorie legge 68/1999)

https://bit.ly/3FABhw0

– (5 gennaio) Avviso pubblico Comune di Ragusa per due posti a tempo determinato (6 mesi) di esecutore tecnico di protezione civile cat.B

https://bit.ly/3BJxwn3

– (8 gennaio) Bando di concorso Omceo di Trapani per un posto a tempo indeterminato di funzionario amministrativo

https://www.omceotrapani.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/1890-bando-di-concorso

– (10 gennaio) Bando di concorso INFN per 19 posti (3 a Catania) di tecnologo a tempo determinato (24 mesi)

https://jobs.dsi.infn.it/concorsi/selezione/getfile.php?filename=1651_selezione.pdf

– (10 gennaio) Bando di concorso INFN per 29 posti (7 a Catania) di tecnologo a tempo determinato (24 mesi)

https://jobs.dsi.infn.it/concorsi/selezione/getfile.php?filename=1650_selezione.pdf

– (10 gennaio) Bando di concorso INFN per 21 posti (4 a Catania) di tecnologo a tempo determinato (24 mesi)

https://jobs.dsi.infn.it/concorsi/selezione/getfile.php?filename=1649_selezione.pdf

– (10 gennaio) Bando di concorso INFN per 24 posti (2 a Catania) di tecnologo a tempo determinato (24 mesi)

https://jobs.dsi.infn.it/concorsi/selezione/getfile.php?filename=1647_selezione.pdf

– (10 gennaio) Bando di concorso INFN per 20 posti (10 a Catania) di tecnologo a tempo determinato (24 mesi)

https://jobs.dsi.infn.it/concorsi/selezione/getfile.php?filename=1644_selezione.pdf

– (12 gennaio) Bando di concorso Omceo di Catania per un posto a tempo indeterminato di assistente amministrativo

https://bit.ly/3V7vDYb

– (12 gennaio) Bando di concorso IRIB-CNR di Palermo per un posto a tempo determinato (12 mesi) a ricercatore (biotecnologo)

https://bandi.urp.cnr.it/doc-concorsi/documentazione/3802_DOC_IT.pdf

– (15 gennaio) Bando di concorso Conservatorio di Trapani per un posto a tempo indeterminato di direttore amministrativo

http://www.constp.it/sites/default/files/amministrativo/19376%20Bando.pdf

– (15 gennaio) Avviso pubblico Comune di Catania per un incarico professionale ad autore cinematografico

https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/default.aspx?news=85972

– (16 gennaio) Bando di concorso Università degli studi di Palermo per 12 posti a tempo determinato (da 18 a 30 mesi) di tecnologo

https://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/.content/2022/tecnologo/5861_bando_tecnologo_pnrr_logo.pdf

– (16 gennaio) Bando di concorso INFN per 69 posti (8 a Catania) di tecnologo a tempo determinato (24 mesi)

https://jobs.dsi.infn.it/concorsi/selezione/getfile.php?filename=1645_selezione.pdf