Sicilia, il nuovo calendario dei lavori all’Assemblea regionale

Le date dei prossimi lavori d'aula

PALERMO – Dopo le polemiche della seduta di ieri durante la quale alcuni deputati hanno lamentato l’impossibilità di emendare in aula i ddl stralcio già all’ordine del giorno, all’inizio della seduta di oggi il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha comunicato la riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti ai ddl stralcio I e V su lavoro e personale, in esame a Sala d’Ercole.

Le commissioni di merito esamineranno gli emendamenti entro il 6 maggio, i ddl saranno discussi in aula il 12 e 13 maggio. La conferenza dei capigruppo, riunita oggi, ha anche stabilito che nelle sedute di martedì prossimo 28 aprile e del 6 maggio l’aula sarà impegnata in attività ispettiva.

Durante la settimana dal 18 al 23 maggio l’attività parlamentare sarà sospesa in considerazione dello svolgimento delle elezioni amministrative. Il 26 e 27 maggio l’aula procederà a incardinare e discutere i ddl stralcio III e IV che nel frattempo dovranno essere esitati dalle commissioni competenti.