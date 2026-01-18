Sicilia, pre-allerta per maltempo da oggi a martedì

Prevista una intensa perturbazione di origine extratropicale

PALERMO – A partire da oggi, domenica 18 gennaio, una intensa perturbazione di origine extratropicale interesserà la Sardegna e la Sicilia, determinando condizioni di maltempo diffuso e persistente. È quanto segnala la Protezione civile, che in Sicilia prevede precipitazioni diffuse e localmente molto abbondanti, con conseguenti rilevanti criticità idrogeologiche (allagamenti, frane, esondazioni).

Si prevedono forti piogge in particolare sull’area Etnea, sui Peloritani e nelle aree costiere, con nevicate sui rilievi oltre 1500 metri. Venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali, in particolare Scirocco e Levante; mareggiate intense lungo le coste esposte, sui settori meridionali e orientali della Sicilia, con moto ondoso molto elevato sullo Jonio.

Dalla mattinata di lunedì 19 gennaio e fino a tutto martedì si prevede una ulteriore intensificazione dei fenomeni su gran parte della Sicilia e delle isole minori, con condizioni particolarmente avverse sulle aree orientali (previste, sulla costa ionica, raffiche fino a oltre 100 km/h, onde fino a 6-7 metri, piogge intense su Etna e Peloritani).

La protezione civile ha dichiarato la fase di pre-allerta, invitando i sindaci ad attuare, avvalendosi delle strutture comunali, del volontariato e di tutte quelle di competenza, quanto previsto nei propri Piani comunali di protezione civile.