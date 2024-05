Sicilia, preallerta arancione per il rischio incendi: temperature previste

L'avviso della Protezione civile regionale

PALERMO – Preallerta arancione in Sicilia per il rischio incendi. La Protezione civile ha diramato un avviso per il 30 maggio.

La preallerta della Protezione civile

Venti deboli “mediamente meridionali, in rotazione da nord-ovest, con rinforzi su settori occidentali e meridionali. La Protezione civile ha diramato un apposito avviso, perché “le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce”.

Previste temperature percepite tra 28 e 30 gradi a Palermo, un grado in meno a Catania. Rischio incendi tra medio e basso.