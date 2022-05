Campo progressista, Letta e Conte “benedicono” l’intesa

Ecco che cosa hanno deciso.

ROMA – Vertice Letta-Conte: intesa raggiunta. Il vertice romano tra i segretari nazionali di Pd e M5S non smentisce le aspettative della vigilia: prosegue la corrispondenza di amorosi sensi in salsa giallorossa.

Presenti all’incontro anche il segretario regionale dem, Anthony Barbagallo, e il capogruppo pentastellato all’Ars, Nuccio Di Paola. Ecco alcune delle novità più rilevanti emerse da un’interlocuzione definita “serena e proficua”.

In primis, la data delle consultazioni per la scelta del candidato: la data da cerchiare nel calendario è il 24 luglio. In secundis, arriva il via libera per il metodo individuato dal tavolo tecnico e ratificato da quello politico: voto online con assemblee territoriali preliminari e i gazebo nelle 30 città più popolose dell’isola.

L’ultimo nodo (ancora da sciogliere) sarà affrontato nei prossimi giorni dai pentastellati e riguarda il nome da utilizzare per definire la consultazione. In pole “scelta popolare” o “consultazione popolare”.