Sicilia protagonista al Vinitaly, Sammartino: “Nuove sfide sul mercato”

VIDEO. L'interesse dei mercati esteri

VERONA – In apertura della conferenza stampa d’inaugurazione del padiglione Sicilia, al Vinitaly, è stata ricordata, attraverso un riconoscimento, Marisa Leo, esperta e appassionata di vino assassinata dall’ex compagno a Marsala nel mese di settembre di un anno fa. A lei il vice presidente della Regione e assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, ha voluto dedicare la partecipazione di quest’anno della Sicilia alla prestigiosa rassegna vinicola.

“Sfide importanti”

Sammartino è poi entrato nel vivo della questione: “Tra cambiamento climatico e nuovi consumi abbiamo davanti sfide importanti. L’anno scorso la Sicilia ha investito più di 49 milioni ma non basta, l’impegno è quello di accompagnare i nostri produttori nello sviluppo tecnologico. Il 2023 è stato un anno straordinario e complicato, ma ha registrato una tendenza in crescita, i produttori hanno saputo affrontare momenti di profonda drammaticità”.

“Investiremo ancora”

Una considerazione anche sul prossimo futuro: “C’è una richiesta enorme della bollicina che attrae masse innumerevoli, soprattutto giovani e professionisti. Anche in Sicilia si fa una buona bollicina, non c’è solo il Veneto – ha affermato Sammartino -. Le sfide per il 2024 saranno all’insegna degli investimenti orientati al mercato perché sappiamo di avere una classe imprenditoriale matura. I mercati del Nord e Centro America e quelli dell’Est asiatico guardano con interesse al nostro prodotto”.

Nel ricordo di Marisa Leo

Da evidenziare che è stato consegnato proprio all’associazione Marisa Leo il premio ‘Angelo Betti’, prestigioso riconoscimento di Verona Fiere, evento clou del Vinitaly. A consegnare la medaglia e la targa alla vicenda presidente Samanta Di Laura è stato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato gli assessori all’Agricoltura di tutte le Regioni d’Italia. È stato il vice presidente della Regione siciliana con delega all’Agricoltura Luca Sammartino a segnalare per il premio di quest’anno Marisa Leo, vittima di femminicidio, responsabile marketing e comunicazione della cantina Colomba Bianca.

“L’impegno civile è un tratto distintivo del suo agire che l’ha vista sempre in prima linea nelle battaglie delle donne. ‘Donna del vino’, innamorata della sua terra e del suo lavoro, Marisa Leo ha saputo narrare con competenza e originalità le eccellenze vitivinicole siciliane e delle loro terre a livello nazionale e internazionale”, si legge nel riconoscimento. La sala ha riservato un grande applauso alla memoria di Marisa Leo. All’evento hanno preso parte il presidente e l’amministratore delegato di Verona Fiere Spa Federico Bricolo e Maurizio Danese.