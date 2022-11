Catania, bollo auto: code all’Aci per evitare sanzioni e interessi

C'è tempo fino al prossimo mercoledì per aderire alla misura varata dalla Regione Siciliana ad agosto. Ma si può pagare solo di persona.

1' DI LETTURA

CATANIA – La scadenza del 30 novembre si avvicina e i cittadini etnei affollano gli uffici dell’Aci per pagare il bollo auto senza sanzioni né interessi. Questa mattina nella sede catanese dell’Automobile club d’Italia si sono presentate centinaia di persone. Tutte con l’obiettivo di approfittare della “norma straccia bollo“, un provvedimento della Regione Siciliana datato agosto ma di cui si è tornato a parlare ieri, quando il neoassessore all’Economia Marco Falcone ha ricordato l’ultimo giorno utile per aderire all’iniziativa: il prossimo mercoledì.

Secondo la norma regionale, infatti, i cittadini possono pagare il bollo auto arretrato – nel caso in cui scaduto nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2021 – senza sanzioni o interessi di mora. Un po’ come avvenuto con la rottamazione delle cartelle esattoriali, con esclusivo riferimento però alla tassa di possesso dell’automobile.

Per regolarizzare la propria posizione senza addebiti extra, però, è necessario farlo o nelle delegazioni Aci o nelle agenzie di disbrigo pratiche per auto, specificando solo la targa del veicolo e l’anno di imposta per cui si intende pagare. Da qui l’affollarsi di cittadini. Intorno alle 11 di questa mattina, all’Unità territoriale Aci di Catania, la fila contava oltre duecento cittadini, in coda tra l’interno e l’esterno dell’ufficio.

Non è possibile rateizzare gli importi dovuti né si può ottenere lo stesso risultato con forme di pagamento differenti, per esempio il pagamento elettronico. Nel caso in cui il cittadino avesse già ricevuto una cartella esattoriale per il bollo auto dovuto e provvedesse a pagarlo tramite la norma “straccia bollo”, la Regione comunicherà all’ente di riscossione la decadenza del credito.