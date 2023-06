Rwe inaugura il parco eolico “Selinus” nel Trapanese FOTO

Energia verde per 22mila famiglie italiane

4' DI LETTURA

PARTANNA (TP) – RWE ha inaugurato oggi a Partanna (TP), il parco eolico Selinus. Si tratta, per RWE, del quindicesimo parco eolico onshore in Italia e il quinto in Sicilia, per una capacità installata totale di circa 500 MW.

Grazie a sei turbine Vestas (V136) con potenza nominale di 4,2 MW ciascuna e pale di 67 metri, il parco ha una capacità installata di 25,2 MW, adeguata a soddisfare la domanda annuale di oltre 22.000 famiglie italiane. RWE ha investito 30 milioni nel parco, costruito e messo in funzione in meno di un anno, a fine novembre 2022.

Il parco eolico Selinus

Il parco è immerso tra gli uliveti. Per evitare che le pale impattassero gli alberi durante il trasporto, è stata adottata la speciale tecnologia “blade lift”, una vera e propria eccellenza ingegneristica che consente di sollevare le pale dal suolo e trasportarle attraverso vicoli e curve strette e percorsi ripidi.

L’evento

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per celebrare, a due giorni dalla ricorrenza, la Giornata Mondiale del Vento, organizzata in Italia da ANEV – Associazione Nazionale Energia del Vento.

In particolare, si è parlato della strategicità del settore eolico nell’ambito della transizione energetica durante la tavola rotonda dal titolo “Diamo Energia al Futuro”, alla quale hanno partecipato Fabio Bottino, Comandante provinciale dei Carabinieri di Trapani, Nicolò Catania, Deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, Filippina Cocuzza, Prefetto di Trapani, Salvatore La Rosa, Questore di Trapani, Ludovica Nigiotti, Head of Onshore Development Italy & Spain RWE Renewables Italia, Elena Pagana, Assessore del territorio e dell’ambiente, Paolo Raia, Country Chair RWE Renewables Italia e Simone Togni, Presidente ANEV.

Raia: “La Sicilia territorio chiave per l’implementazione di tecnologie energetiche”

Per Paolo Raia, Country Chair RWE Renewables Italia, “l’inaugurazione del Parco Eolico Selinus è un nuovo passo verso un importante obiettivo che noi di RWE ci siamo dati: più che raddoppiare la capacità installata in Italia entro il 2030, passando da circa 500 MW a 1.000 MW tra eolico onshore, solare e sistemi di accumulo.

“L’Italia e in particolare la Sicilia – spiega Raia – si confermano territori chiave per l’implementazione di tecnologie energetiche che possano contribuire concretamente alla realizzazione della transizione energetica.

Togni (Anve): “Più parchi eolici per la decarbonizzazione”



“La Sicilia è una terra molto ventosa, tuttavia ci sono Regioni che non riescono a tenere i tempi autorizzativi. Abbiamo bisogno di altri parchi, la decarbonizzazione è importante a livello energetico-ambientale ma anche a livello di crisi economica e internazionale”. Lo ha detto Simone Togni, presidente Associazione nazionale energia del vento, all’inaugurazione dell’impianto eolico Senlinus di Rwe a Partanna.

“Noi come Anev proponiamo best pratices – ha aggiunto Togni – quello visivo è l’ultimo e unico impatto, ma dobbiamo capire i pro e i contro. L’aspetto paesaggistico c’è ma ci sono tanti aspetti benefici superiori. Gli impianti, come questo, hanno un iter che consente lo smantellamento totale e il ripristino del territorio una volta finito il ciclo vita”.

Sindaco Partanna: “Su eolico la Regione coinvolga i Comuni”

“Sono per le energie rinnovabili senza se e senza ma. Si è parlato di impatto paesaggistico, tuttavia nella programmazione dei parchi, nella loro ubicazione, a mio modo di vedere, la Regione non coinvolge i Comuni e gli Enti locali. Partanna è un territorio idoneo all’installazione dei parchi eolici, ma comprendo che esistono zone paesaggisticamente più e meno importanti dove integrare questi impianti”. Lo ha detto Francesco Li Vigni, sindaco di Partanna, all’inaugurazione dell’impianto eolico Selinus della società Rwe.



Nigiotti: ‘Percorso pieno di insidie normative, sono coinvolti 30-40 enti’



“La costruzione del parco è visibile, tangibile. Ma prima c’è tutto un percorso che un operatore è chiamato a fare per arrivare ai permessi. E non è ancora facile. È ancora tortuoso, pieno di insidie normative. Per autorizzarlo ci voglio tanti anni, mediamente sono coinvolti 30-40 enti a livello regionale e nazionale. Noi ci stiamo concentrando sull’eolico, iniziamo a sviluppare il solare e pensiamo ad arrivare a circa 1GW al 2030 installato”. Lo ha detto Ludovica Nigiotti, ead of onshore development Italy & Spain Rwe Renewables Italia all’inaugurazione da parte della stessa società dell’impianto eolico Selinus a Partanna, nel Trapanese.

“Circa il 50% delle persone – ha aggiunto Nigotti – viene a conoscenza delle rinnovabili sul web e non tramite canali tecnici. Quindi tramite canali non filtrati ecco Rwe ha pensato a campagne di informazione e divulgazione nelle scuole sulla parte tecnica. In alcuni territori come la Calabria abbiamo già iniziato, vorremmo farlo presto anche in Sicilia. Ma anche organizzare giornate come questa e open day per avvicinare la cittadinanza agli impianti”.