Sicilia, Schifani convoca la giunta: ecco i punti all’ordine del giorno

Il presidente della Regione ha riunito la giunta di governo

PALERMO – Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha riunito a Palazzo d’Orleans la giunta di governo per deliberare su 14 punti all’ordine del giorno, tra cui l’estensione degli stati d’emergenza per calamità naturale, il piano triennale per il conferimento di incarichi connessi al Pnrr, la riprogrammazione delle risorse del Patto per la Sicilia.

All’ordine del giorno anche l’incarico di direttore generale del Cefpas, il recepimento della parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, il contributo per le spese di funzionamento dell’Arpa e l’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di direttore generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell’assessorato regionale della salute.