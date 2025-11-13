Sicilia, scoperto nuovo ragno simile a una formica: i particolari

Leptorchestes elisae è stata descritta in uno studio

PALERMO – Nella riserva naturale orientata Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente Cava Grande, in provincia di Siracusa, un team di scienziati dell’Università Roma Tre ha individuato una nuova specie di ragno, molto simile a una formica, sia nell’aspetto che nel comportamento.

Leptorchestes elisae è stata descritta in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Fragmenta Entomologica.

Sicilia, scoperto un nuovo ragno

Lo studio è stato effettuato da Tommaso Fusco, dottorando in Biologia ambientale, Andrea Di Giulio, professore di Zoologia e responsabile del Laboratorio di entomologia e parassitologia del dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre, e Stefano Cantone, ricercatore del Crea di Acireale (Catania). La ricerca si inserisce in un progetto iniziato nel 2022 nella riserva naturale, dove Stefano Cantone e Andrea Di Giulio stanno svolgendo vari studi di carattere entomologico.

“A giugno 2023, mentre ero impegnato in alcuni campionamenti entomologici a Pantalica insieme al mio collega Lorenzo Fortini – racconta Fusco – notiamo dei ragni molto simili a formiche, sia nell’aspetto che nel comportamento. Una volta tornato in laboratorio mi sono accorto che questi campioni avevano caratteristiche morfologiche atipiche rispetto ai ragni dello stesso genere e così abbiamo iniziato ad analizzarli più approfonditamente”.

(foto @credit Andrea Di Giulio)