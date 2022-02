Sicilia, il post: le regole per i trasporti e il Green pass base

Il chiarimento della Regione su Facebook.

“Per effetto della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge 18 febbraio 2022 n. 11 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, l’accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è nuovamente consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base”. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook della Regione siciliana.