Sicilia, vincono i big di FdI: verso la nuova giunta – FOTO

Ecco le novità dopo una lunga notte di attese. I nomi saranno presto ufficializzati.

Dopo un estenuante tira e molla con un filo diretto tra Palermo e i vertici di Fratelli d’Italia a Roma, il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha potuto tirare la somma della sua giunta. Per Fratelli d’Italia entrano Alessandro Aricò (Infrastrutture), Francesco Scarpinato (Turismo), Elena Pagana (Beni Culturali) ed Elvira Amata (Territorio e Ambiente).

Le novità

La pattuglia dei quattro, secondo quanto riferito a LiveSicilia da fonti del governo, lascerebbe fuori Giusi Savarino e Giorgio Assenza. L’ingresso di Pagana e Scarpinato sarebbe, dunque, una novità. Proprio il cambio in corso di due dei quattro assessori elencati in precedenza aveva mandato in stallo la conclusione della lista dell’esecutivo.

I nomi degli assessori degli altri partiti

Tutti confermati i nomi degli assessori degli altri partiti. Riepilogando: per la Lega sono Luca Sammartino (Agricoltura e sarà anche vice presidente) e Mimmo Turano (Istruzione) al posto di Vincenzo Figuccia. Roberto Di Mauro per Mpa (Energia). Per Forza Italia Marco Falcone (Economia), Edy Tamajo (Attività Produttive) e Giovanna Volo (Sanità). Per la Dc di Cuffaro i nomi sarebbero quelli di Nuccia Albano (Famiglia) e Andrea Messina (Enti Locali). Per l’ufficialità bisogna attendere le comunicazioni di Schifani che sono attese per oggi. Domani il giuramento.