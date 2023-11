Sicily by Car, ampliato il Cda: nominati Franco Ricci e Attilio Arietti

I membri passato così da 5 a 7

PALERMO – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sicily by Car (SBC:IM), si è riunita in data odierna, 9 novembre, e ha deliberato di incrementare da 5 a 7 il numero complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione.

L’ampliamento si inserisce nel programma di adeguamento della struttura di governance alle disposizioni normative e regolamentari applicabili alle società quotate sul mercato regolamentato, con l’obiettivo di perseguire nel prossimo futuro l’uplisting degli strumenti finanziari della Società su Euronext Milan, listino principale di Borsa Italiana S.p.A..

Il Consiglio è stato integrato con la nomina di Franco Ricci e Attilio Francesco Arietti, che resteranno in carica sino alla scadenza del mandato degli altri amministratori sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Franco Ricci ha frequentato la facoltà di Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano e nel 1990 si è laureato in Economia e Gestione Aziendale. Nel 1978 lavora alla nascita di Canale 5, come Responsabile del progetto. Nel 1994 diventa Presidente e Amministratore Delegato di Elettronica Industriale S.p.A.. Nel 2000 viene nominato Direttore Generale delle Operazioni di Mediaset S.p.A.. Nel 2007 entra in Mediaset Premium S.p.A. prima come Direttore Generale e poi come Amministratore Delegato. Nel 2013 fonda Infinity, la piattaforma di streaming del gruppo Mediaset. Ha maturato, inoltre, importanti esperienze internazionali: dal 1986 al 1988 come General Manager Operations di La Cinq (Francia) e da 1989 al 1991 come Managing Director Operations di Telecinco (Spagna).

Attilio Francesco Arietti ha conseguito nel 1974 la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino e nel 1978 un Master in Business Administration presso l’Harvard Business School. Nel 1975 ha conseguito l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile ed è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. Ha iniziato la propria attività professionale nel 1978 come Assistant Manager nel dipartimento Management Consulting Services di Deloitte & Touche presso le sedi di New York e Milano e nel 1980 ha fondato Baker Tilly Consulaudit S.p.A. (oggi operante sotto la denominazione sociale Baker Tilly Revisa). Dal 1980 al 2013, Attilio Arietti è stato Managing Partner di Dr Arietti & Associati S.r.l. STP, membro italiano di Baker Tilly International. Nel 1999 Attilio Arietti ha fondato Oaklins Arietti S.r.l., rappresentante esclusivo per l’Italia del gruppo Oaklins.