“Leader della crescita 2025”, a Sicily By Car il riconoscimento

La classifica stilata da Sole 24 Ore e Statista

PALERMO – Sicily by Car, società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori nell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, è stata inserita nel ranking “Leader della Crescita 2025” da Il Sole 24 Ore e Statista.

Il riconoscimento colloca la Società tra le 500 aziende italiane con il più alto tasso di crescita di fatturato nel triennio 2020-2023. Nella classifica elaborata da Il Sole 24 Ore e Statista, Sicily by Car si posiziona al 290° posto con un tasso di crescita composto annuo del 40,33 per cento.

Il fatturato del Gruppo è passato da 49,32 milioni di Euro del 2020 a 136,28 milioni di euro nel 2023, “un risultato che testimonia – si legge in una nota di SbC -la resilienza e la flessibilità del modello di business della Società in un contesto economico complesso”.

Lo studio e Sicily By Car

Lo studio, giunto alla sua quinta edizione, ha coinvolto circa 8.000 aziende, selezionate e valutate in base a criteri di dimensione minima, crescita organica sostenuta e indipendenza societaria.

“Essere inseriti nella classifica Leader della Crescita 2025 rappresenta per Sicily by Car una conferma sul valore della nostra strategia e della capacità del nostro team di rispondere in modo efficace alle sfide di un mercato altamente competitivo,” ha commentato Tommaso Dragotto, Presidente e Amministratore Delegato di Sicily by Car.

“Questo riconoscimento testimonia inoltre il nostro impegno volto a creare valore attraverso un approccio sostenibile che guarda con grande interesse all’innovazione e alla qualità del servizio per sostenere la crescita e lo sviluppo del nostro Gruppo.”