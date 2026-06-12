Sicindisutria e Simest insieme per la crescita delle imprese siciliane

Corradini D'Arienzo: "Mezzogiorno punto di forza per la crescita dell'economia"

PALERMO – “Il Mezzogiorno è un punto di forza per la crescita dell’economia italiana. Così come lo sono le piccole e medie imprese. Come Sistema Italia abbiamo un obiettivo di export di 700 miliardi di euro. I dati ci dicono che stiamo andando bene, considerando che la crescita delle esportazioni ad aprile è stata dell’11%. Il 2026 sarà positivo, nonostante tensioni geopolitiche, dazi e crisi internazionale. La mia più grande preoccupazione, però, è – oltre a guerre ed energia – la sfiducia, perché è l’elemento che porta le aziende a non investire. Noi diamo i presupposti per investire. Non solo strumenti finanziari, ma trovare le opportunità di crescita e trovare occasioni di business”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Simest, Regina Corradini D’Arienzo, nel corso di un evento di Sicindustria a Palermo.

“Siamo accanto alle imprese, sul territorio. – ha aggiunto – La Sicilia è al centro del Mediterraneo e fa da ponte, come protagonista, verso il Medio Oriente e verso l’Asia, a partire dall’India che può essere un motore di crescita anche per la Sicilia. In India la maggioranza delle imprese sono piccole e medie imprese. Abbiamo molti rapporti diretti e facciamo missioni. Lì ci sono opportunità. Noi siamo in grado di intercettare i giusti settori merceologici e gli interlocutori con cui fare business – ha spiegato. – La Sicilia ha già tutto per competere nel mondo. Agroalimentare, energia, manifattura, blue economy: il tessuto produttivo siciliano ha qualità e specializzazione. Il vero ostacolo non è la competitività del prodotto, ma la propensione all’internazionalizzazione. Il nostro lavoro inizia proprio lì. Per questo abbiamo creato un nostro sportello in Sicindustria”.