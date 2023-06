Sicula Gourmet, il ritorno: 10 e 11 giugno riflettori sull’enogastronomia

A Mirabella Imbaccari, nel Catanese

MIRABELLA IMBACCARI (CATANIA) – Nuove date per Sicula Gourmet, l’evento enogastronomico volto alla promozione delle eccellenze siciliane, organizzato dal comune di Mirabella Imbaccari (Catania) e patrocinato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Appuntamento al 10 e 11 giugno, sempre a Mirabella Imbaccari, con il prosieguo all’attività di promozione del territorio e dei prodotti tipici del luogo, nonché della biodiversità presente in Sicilia, con il riallestimento delle aree dedicate all’esposizione e vendita dell’offerta enogastronomica siciliana all’interno dei suggestivi spazi del Palazzo Biscari, in via Paola Frassinetti.

La kermesse è stata inaugurata il 19 maggio scorso, con taglio del nastro alla presenza del vice presidente della Regione Siciliana, nonché assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, del sindaco di Mirabella Imbaccari, Giovanni Ferro, e di tutte le autorità accorse all’evento che sarebbe dovuto proseguire anche il 20 e 21 maggio scorsi. L’allerta meteo diramata dalla Protezione civile, che ha invitato alla prudenza, ha invece improvvisamente frenato la corsa della manifestazione.

Tornato il bel tempo in Sicilia, è adesso possibile puntare nuovamente i riflettori su identità, storia e cultura, cardini di un brand, quello siciliano, lanciato all’interno di un circuito turistico enogastronomico internazionale d’eccellenza e reso tale anche grazie alla presenza di buyer stranieri e cultori nostrani alla kermesse.