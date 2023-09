Sicurezza alimentare, multate nove attività nel Messinese

I controlli dei carabinieri tra Taormina, Giardini Naxos, Letojanni e Santa Teresa Riva

MESSINA – Nove attività commerciali di Taormina, Giardini Naxos, Letojanni e Santa Teresa di Riva, nel Messinese, sono state sanzionate per oltre 30mila euro dai carabinieri per irregolarità in merito alla sicurezza degli alimenti e alla loro tracciabilità.

I militari hanno accertato irregolarità in due lidi, due paninoteche e cinque ristoranti. Tra le violazioni contestate l’omessa indicazione degli ingredienti utilizzati, in particolare quelli che per caratteristiche possono essere causa di allergie o intolleranze, l’indicazione dell’origine dei prodotti congelati prima di essere somministrati e l’aver indicato nel menu alimenti normali come a denominazione di origine protetta.