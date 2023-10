Sicurezza a Catania, le proposte del Mpa all’amministrazione comunale

L'ordine del giorno dei consiglieri del movimento

2' DI LETTURA

CATANIA – La sicurezza nella città di Catania: è il tema dell’ordine del giorno del consiglio comunale straordinario firmato dai consiglieri del gruppo Mpa-Grande Catania Angelo Scuderi, Orazio Grasso, Maria Grazia Rotella, Serena Spoto. I quattro, si legge in una nota diffusa da Mpa, chiedono all’amministrazione comunale “di intensificare l’impegno, nell’ambito delle proprie competenze, a favore della sicurezza urbana e della legalità”

Sicurezza a Catania: la nota dei consiglieri

“Aumentare la sicurezza e la vivibilità della città – si legge nel comunicato Mpa sulle richieste all’amministrazione – attraverso l’intensificazione delle attività di controllo del territorio e di prevenzione di comportamenti illeciti, violenti, criminosi. Migliorare l’ambiente urbano tramite il potenziamento delle infrastrutture relative alla sicurezza; favorire l’aggregazione socio-culturale e rimuovere i fattori di disagio sociale e di emarginazione; favorire la crescita culturale e sociale della cittadinanza”.

I consiglieri chiedono anche di “mantenere alta l’attenzione sul problema della sicurezza sociale e dell’ordine pubblico, mantenendo altresì aperto e costante il confronto ed il dibattito tra tutte le forze politiche consiliari sulle iniziative e gli interventi da realizzare per soddisfare la domanda di sicurezza dei cittadini”. In più, tra le richieste del gruppo Mpsa c’è quella di “mettere in atto ogni forma di collaborazione e coordinamento con le Autorità statali competenti e con le Forze di Polizia nel costante monitoraggio dei fenomeni criminosi, nel miglioramento dei servizi di controllo del territorio e nello sviluppo di adeguate azioni di comunicazione alla cittadinanza”.

Le proposte

In particolare Angelo Scuderi e gli altri consiglieri Mpa propongono il “potenziamento del servizio di pattugliamento della Polizia Municipale; installazione di un sistema di videosorveglianza ancor più capillare; iniziative di educazione alla cultura della sicurezza e della legalità; adesione del Comune di Catania al Forum Italiano per la Sicurezza Urbana; avvio in tempi celeri con la città del dibattito necessario all’ adozione del PUG, strumento urbanistico indispensabile e improcrastinabile per il recupero urbanistico della città”.

