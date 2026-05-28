Sicurezza digitale, Ricreass-Slp Cisl e Adiconsum contro le truffe online

L'iniziativa "Dentro la rete: i pericoli nascosti" del sindacato dei postali

PALERMO – Proteggere il lavoratore non solo sul posto di lavoro, ma anche nella sua vita quotidiana di cittadino e consumatore, sempre più esposto alle insidie della rete e ai mercati aggressivi. È questo il messaggio centrale emerso dal convegno “Dentro la rete: i pericoli nascosti”, organizzato da RICREASS – SLP-CISL in stretta sinergia con Adiconsum.

L’evento ha visto la partecipazione di un’ampia platea di lavoratori e delegati del settore postale, oltre ai preziosi contributi tecnici e normativi del Dott. Francesco Carbone, dell’Avv. Menozzi, dell’Avv. Coco, del Dott. Di Piazza Vice Questore Polizia di Stato e dei rappresentanti di Ricreass – SLP CISL.

Nel corso dell’incontro si è analizzata quella che è stata definita una vera e propria “nuova questione sociale”: l’evoluzione del cybercrime. Truffe finanziarie online, phishing mirato, falsi negozi di e-commerce e l’uso distorto dell’Intelligenza Artificiale sono ormai minacce sofisticate che colpiscono indistintamente chiunque, mettendo a rischio i risparmi di una vita con un semplice click impulsivo.

“La tutela del lavoratore non può e non deve fermarsi nel momento in cui si timbra il cartellino in uscita,” ha dichiarato Martina Furceri Segretaria del Coordinamento SLP-CISL Palermo, nel suo intervento di apertura.

“La CISL porta avanti da sempre un modello di sindacalismo di comunità. Sarebbe del tutto inutile battersi con determinazione per difendere il salario e i diritti in azienda, se poi permettiamo che quegli stessi risparmi vengano saccheggiati fuori dal lavoro da mercati opachi o trappole digitali. Il nostro partenariato con Adiconsum nasce proprio per questo: per costruire uno scudo totale intorno alla persona”.

I lavoratori postali, è stato ricordato, sono quotidianamente in prima linea nella gestione di dati sensibili e transazioni digitali sul posto di lavoro, ma l’obiettivo del convegno è trasferire questa stessa consapevolezza e “alfabetizzazione digitale” anche nella sfera privata.

Il focus si è poi spostato sull’attività capillare di Adiconsum nei settori a più alto rischio di speculazione e frode: la giungla delle tariffe energetiche (luce, gas, acqua) dopo la fine del mercato tutelato, le insidie nei contratti di telefonia e internet e i raggiri legati al mondo dei viaggi e dell’e-commerce. Un’azione che non è solo di recupero a danno avvenuto, ma soprattutto di prevenzione e formazione.

Il SLP-CISL ha concluso i lavori lanciando un forte appello alla mobilitazione e alla diffusione di queste competenze sul territorio, ricordando la centralità degli sportelli Adiconsum di Palermo, Trapani e di tutta la rete siciliana: “Considerate queste sedi come una vera e propria estensione della nostra casa sindacale. Davanti a un contratto dubbio, a un disservizio o a una truffa online, i lavoratori e le loro famiglie devono sapere che non sono soli. La risposta della CISL e di Adiconsum è già pronta sul territorio”.