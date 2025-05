Il progetto ha coinvolto e impegnato 66 ragazzi

CATANIA – Al Liceo Scienze Umane di Santa Maria di Licodia si appresta alla conclusione il progetto PCTO 2024/25 di “Educazione e Sicurezza Stradale”. Il progetto ha coinvolto 66 ragazzi impegnati nell’iniziativa volta a sensibilizzare e formare gli studenti dell’IIS M. Rapisardi – LSU di Santa Maria di Licodia sui temi cruciali della sicurezza stradale e soprattutto sulla prevenzione degli incidenti.

Un progetto coinvolgente e articolato che si è rivolto agli alunni del primo e secondo biennio e dell’ultimo anno. Le attività si sono sviluppate da febbraio a maggio, con incontri settimanali per un totale di 40 ore, svolte in presenza.

I tutor responsabili del progetto

Il tutto sotto il coordinamento dei tutor responsabili del progetto, le professoresse Maria Stella Asero e Alba Tortorici e Giovanni Montagna, titolare dell’Autoscuola Montagna-Schepis, con cui è stata stipulata una convenzione, e che ha guidato con esperti del settore le attività di workshop e i laboratori.

Si è realizzato il percorso che ha visto un approccio combinato di lezioni teoriche sulle principali norme di comportamento per pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti, formazione teorica e pratica sulle principali nozioni di guida a bordo di mini-car YOYO elettrica, esercitazioni con appositi occhiali per la simulazione degli effetti di alcool e droghe, simulazioni di guida e prove di comportamento in situazioni di emergenza.

L’evento a scuola

L’evento, ancora, vedrà gli allievi impegnati per il mese di maggio in ulteriori incontri promossi dall’Autoscuola Montagna-Schepis con la Polizia Locale, incontri online con medici e operatori sanitari dell’ASP Catania nell’ambito dei programmi di educazione e promozione della salute “insieme contro i pericoli della strada”.

Saranno, inoltre, presenti alla giornata conclusiva di chiusura dei lavori, presso i locali del plesso scolastico di Santa Maria di Licodia messi a disposizione, il Sindaco, varie Autorità locali e i Vigili Urbani.

Il progetto di educazione e sicurezza

Il progetto “Educazione e Sicurezza Stradale” rappresenta un’importante opportunità per i giovani dell’IIS M. Rapisardi – LSU di Santa Maria di Licodia nella promozione di una cultura della sicurezza e della prevenzione tra le nuove generazioni e nell’acquisizione delle competenze fondamentali per la formazione dei cittadini del domani.