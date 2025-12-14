Sydney, spari sui partecipanti alla celebrazione ebraica

Non ancora accertato il numero delle vittime. La polizia ha fermato due persone

Le notizie sono frammentarie. Ma la polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, ha confermato che due persone sono in custodia in relazione alla sparatoria avvenuta nella spiaggia di Bondi Beach. “Due persone sono sotto custodia della polizia a Bondi Beach; tuttavia, l’operazione di polizia e’ in corso e continuiamo a esortare la gente a evitare la zona”, spiega la polizia in un post su X.

Ci sarebbero diversi morti. Il numero è ancora imprecisato.

“Si prega di obbedire a tutte le indicazioni della polizia. Non oltrepassare i confini della polizia”, si legge. In precedenza la polizia aveva invitato la popolazione a evitare la zona: “Chiunque si trovi sulla scena dovrebbe mettersi al riparo.