Sidra: “Ancora blackout, importante ammanco d’acqua a Catania”

"Le cabine dell'energia elettrica sono sotto stress per il caldo" fanno sapere.

1' DI LETTURA

CATANIA – Continuano le verifiche sulle “sospensioni di fornitura di energia elettrica con conseguente stacco di alcuni dei nostri impianti di produzione”, causando “un importante ammanco di acqua in rete di distribuzione”. Lo rende noto la Sidra, società partecipata al 100 per cento dal Comune e che gestisce la rete idrica in città.

I blackout sono legati allo stress a cui sono sottoposte le cabine di energia elettrica. “In un impianto di produzione – aggiunge la Sidra in una nota – la fornitura di energia elettrica risulta tutto sospesa. Per questo si stanno verificando e si continueranno a verificare fenomeni diffusi di mancanza acqua o bassa pressione a Catania “ .