Sidra: “Risolto blackout, ma restano le criticità”

Ecco le aree ancora interessate dai disagi.

CATANIA – “La sospensione di energia elettrica si è risolta” e “gli impianti di produzione sono al momento regolarmente funzionanti”. Lo rende noto la Sidra, società partecipata al 100 per cento dal Comune che gestisce la rete idrica.

I blackout sono legati allo stress a cui sono sottoposte le cabine di energia elettrica. “Permangono alcuni circostanziati problemi – aggiunge la società – sia su impianti di produzione Sidra che su alcuni impianti di fornitori terzi in relazione a cui non si è ancora in situazione di regime. Per compensare gli ammanchi verranno eseguite periodiche turnazioni che determineranno fenomeni circostanziati e temporanei di bassa pressione o mancanza acqua”.

Questi fenomeni, spiega la Sidra, sono presenti a Gravina di Catania (area individuata dalle vie Gramsci, Coviello, a Etnea, F.lli Bandiera, Carrubbella, Oberdan e traverse limitrofe), a(vie Barriera, Brescia, Como, Pavia, Galermo parte alta, Sebastiano Catania parte alta e traverse limitrofe) e a Misterbianco (dalle vie Poggio Lupo e Del Mandorlo).